  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стародубцева прокомментировала победу в первом круге RG-2026
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стародубцева прокомментировала победу в первом круге RG-2026

Теннис
Обновлено

Неплохой старт

Стародубцева прокомментировала победу в первом круге RG-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева прокомментировала победу в матче первого круга турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2026.

"Блинкова – больше хардовый игрок. А мне, в свою очередь, нравится грунт. Люблю играть с высотой, вращением, двигать соперницу по корту. И кажется, именно это создает ей дискомфорт. Если немного приоткрыть занавес – я пыталась поднимать мяч выше и заставлять ее больше бегать. Думаю, в ключевые моменты я просто сыграла более эффективно. Счет это не очень отражает, но матч был довольно ровным.

После игры, вместе с тренером, мы пришли к выводу, что сегодня был очень нервный день. Я, мягко говоря, играла не очень хорошо. Но у нас и раньше был план, как выигрывать не со своей лучшей игрой. Побеждать не за счет А-гейма, а за счет В-гейма. То есть когда у тебя многое не получается, но ты все равно находишь способ победить благодаря запасному плану.

В матче я была три дня назад. На предыдущем турнире у меня был очень плохой поединок, и это только усугубляло ситуацию. Чем больше думаешь – тем больше накапливается стресс. Но после первого круга он наконец-то отпустил. Мне очень нужно было пройти дальше, поэтому сейчас чувствую себя гораздо лучше" – сказала Юлия.

Сегодня две украинки сыграют на Roland Garros, когда смотреть матчи наших теннисисток

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Сегодня две украинки сыграют на Roland Garros, когда смотреть матчи наших теннисисток
yellow-arrow
Снигур совершила камбек и выбила сеяную теннисистку на Ролан Гаррос
yellow-arrow
Эффектная месть: украинская теннисистка разгромила россиянку на старте Ролан Гаррос
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости