Стародубцева прокомментировала победу в первом круге RG-2026
Неплохой старт
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева прокомментировала победу в матче первого круга турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2026.
"Блинкова – больше хардовый игрок. А мне, в свою очередь, нравится грунт. Люблю играть с высотой, вращением, двигать соперницу по корту. И кажется, именно это создает ей дискомфорт. Если немного приоткрыть занавес – я пыталась поднимать мяч выше и заставлять ее больше бегать. Думаю, в ключевые моменты я просто сыграла более эффективно. Счет это не очень отражает, но матч был довольно ровным.
После игры, вместе с тренером, мы пришли к выводу, что сегодня был очень нервный день. Я, мягко говоря, играла не очень хорошо. Но у нас и раньше был план, как выигрывать не со своей лучшей игрой. Побеждать не за счет А-гейма, а за счет В-гейма. То есть когда у тебя многое не получается, но ты все равно находишь способ победить благодаря запасному плану.
В матче я была три дня назад. На предыдущем турнире у меня был очень плохой поединок, и это только усугубляло ситуацию. Чем больше думаешь – тем больше накапливается стресс. Но после первого круга он наконец-то отпустил. Мне очень нужно было пройти дальше, поэтому сейчас чувствую себя гораздо лучше" – сказала Юлия.
