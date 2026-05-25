  Джокович – о старте на RG-2026: Мне нужно было удержать нервы в ключевые моменты
Новина українською

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал непростой старт на открытом чемпионате Франции.

– Можете прокомментировать матч, а также тот факт, что это было ваше рекордное 82-е выступление на турнирах Grand Slam?

– Да, я не знал о количестве выступлений. Это приятно. Относительно матча он был очень сложным, особенно психологически, и мне нужно было удержать нервы в ключевые моменты. В первом сете этого не удалось, но потом все стало гораздо лучше, потому что я стал лучше читать его подачу и точнее предсказывать, куда он будет подавать.

В первом сете шансов на его подаче у меня практически не было, у него одна из самых сильных подач по точности и скорости, с которыми я когда-либо сталкивался в своей карьере. Поэтому мое ему уважение ему и желаю удачи. Честно говоря, думаю, никто не желает видеть его в своей части сетки. Если он сможет соединить определенные вещи в своей игре, то его ждет действительно очень яркое будущее. Очевидно, что играть против французского теннисиста на центральном корте Ролан Гаррос – это никогда не бывает легко. Публика активно включается в матч, и поэтому ты испытываешь еще большее давление. В общем, это был хороший матч, частью которого было приятно стать. Три часа игры – именно то, что прописал врач в 39 лет. Вот так.

Сегодня две украинки сыграют на Roland Garros, когда смотреть матчи наших теннисисток

БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
