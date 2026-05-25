Первонепроходимая: Ястремская проиграла в стартовом матче Roland Garros

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №45) проиграла в первом круге турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2026. В стартовом поединке соревнований наша спортсменка уступила представительнице Италии Жасмин Паолини (WTA №13)

Счет матча 2-0 (7-5; 6-3) . В активе украинки 1 подача на вылет, 21 виннер, 2 из 6 реализованных брейки, 8 из 12 отыгранных брейки, а в пассиве – 54 невынужденных и 2 двойных ошибок.

Спортсменки играли между собой в восьмой раз, счет стал 7-1 в пользу Жасмин. В следующем матче итальянка сыграет против представительницы Аргентины Сораны Сьерры (WTA №68).

Ястремская стала первой украинкой, которой не удалось выиграть стартовый матч на Roland Garros-2026. Вчера свои поединки успешно отыграли Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.