Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, разгромив в стартовом матче турнира австралийку Эмерсон Джонс (136-й номер рейтинга).

Ролан Гаррос. Первый круг

Ига Швёнтек — Эмерсон Джонс 6:1, 6:2

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За время матча Швёнтек выполнила одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Эмерсон Джонс не сделала в игре эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

За право выйти в третий круг "Ролан Гаррос" Ига Швёнтек поспорит с чешской теннисисткой Сарой Бейлек.