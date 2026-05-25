Ига Швёнтек вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции
Польская теннисистка уверенно разобралась с соперницей
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, разгромив в стартовом матче турнира австралийку Эмерсон Джонс (136-й номер рейтинга).
Ролан Гаррос. Первый круг
Ига Швёнтек — Эмерсон Джонс 6:1, 6:2
Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За время матча Швёнтек выполнила одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Эмерсон Джонс не сделала в игре эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
За право выйти в третий круг "Ролан Гаррос" Ига Швёнтек поспорит с чешской теннисисткой Сарой Бейлек.
