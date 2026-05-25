Невероятный камбэк в Париже! Свитолина вырывает победу в тай-брейке после проигранного первого сета
Все же дожала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина с огромным трудом начала свое выступление на Открытом чемпионате Франции 2026 года.
В первом раунде на парижском грунте седьмая сеяная украинка в трехсетовом триллере одолела венгерку Анну Бондарь (WTA №57).
Поединок длился 2 часа 27 минут и завершился победой нашей спортсменки в решающем супер-тай-брейке —
Элина Свитолина — Анна Бондарь 2:1 (2:6, 6:3, 7:6 [10:3])
Матч начался для Элины крайне неудачно: всего за 38 минут она уступила первый сет со счетом 2:6. Однако украинка сумела перехватить инициативу во второй партии (6:3), переведя игру в решающий сет, который превратился в настоящую войну нервов продолжительностью более часа. Главным оружием Свитолиной в этот вечер стал агрессивный атакующий теннис — она выполнила 38 виннеров против всего 13 у соперницы. В то же время Элина сумела отыграть 9 из 13 брейк-пойнтов на своей подаче.
Судьба путевки в следующий раунд решалась на супер-тай-брейке до 10 очков в третьем сете (при счете 6:6). В этот критический момент Элина включила максимум и буквально смела соперницу с корта, зафиксировав разгромный счет 10:3 в свою пользу.
