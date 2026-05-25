Свитолина: Довольна своей игрой с Бондарь

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась после победы над венгеркой Анной Бондарь в стартовом матче Открытого чемпионата Франции.

О первых впечатлениях от матча

"Однозначно, поддержка была невероятной. Такие сражения — это всегда непросто. Но, конечно, я очень довольна результатом. Мы уже много раз играли друг против друга, и я, честно говоря, уже действительно устала играть против нее (смеется).

Но, да, это был невероятный матч. Я очень довольна им, довольна своей игрой. И, да, если честно, просто переполнена эмоциями. Такой первый раунд — это приятно, знаете, возвращает вас в колею и заставляет мозг снова работать (смеется)".

О решающих факторах, которые позволили победить

"Во-первых, я думаю, это сила духа. А во-вторых, если честно, просто моя физическая форма. Спасибо моему тренеру по фитнесу, который стоит там (смеется), за то, что сделал меня такой спортсменкой, какой я являюсь сейчас.

И, конечно, в таких поединках много эмоций, много напряжения. И, да, просто нужно сосредоточиться на каждом очке. Очень рада, что смогла выдержать тот тяжелый второй гейм [14-минутный гейм на подаче Свитолиной в начале решающего сета]. И, да, просто прошла дальше. Она играла невероятно. Поэтому мне действительно пришлось быть сильной и показать свою лучшую игру".

О советах тренера Эндрю Беттлса, которые он давал во время общения в матче

"В основном это были простые вещи: продолжать бороться, продолжать доверять своим ударам и быть решительной в их выполнении. Есть более мелкие, скорее психологические, коррективы, которые ты должна внести, потому что сейчас именно то время, когда ты просто должна упорно работать на матчевом корте. То есть, это были такие советы, чтобы оставаться сильной и находить небольшие возможности, чтобы проявить этот боевой дух и бороться до последнего очка".

О предстоящем матче ее мужа Гаэля Монфиса, который проводит свой последний "Ролан Гаррос"

"Я скажу ему просто попробовать насладиться этим моментом, его последним моментом здесь, на этом корте. И я думаю, что он всегда показывает лучшее шоу. И нам просто очень повезло, что мы можем увидеть его последний танец здесь, на "Ролан Гаррос". Я очень, очень счастлива быть рядом с ним. И, конечно, сегодня вечером будет еще одно шоу. Не могу дождаться, чтобы быть там и поддерживать его. И, конечно, надеюсь, что вы, друзья, тоже будете там и будете поддерживать его до конца".