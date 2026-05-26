Монфис проиграл в первом круге Roland Garros и сыграл последний матч на домашнем Grand Slam
Гаэль Монфис провел 17-й пятисетовик на Ролан Гаррос, установив рекорд турнира. В своем финальном матче на домашнем "Шлеме" он уступил своему соотечественнику Уго Гастону со счетом 2:6 3:6 6:3 6:2 0:6.
В активе Монфиса 40 побед на RG, что также является рекордом турнира, но среди французов (делит это место с Ноа).
После окончания матча организаторы устроили торжественную церемонию прощания для Гаэля. На корт вышли его друзья и партнеры по сборной.
Gael Monfils is saying goodbye to Roland Garros.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 25, 2026
His wife Elina Svitolina cannot hold back her tears… I doubt anyone in the stadium can.
There’s so much love, admiration, and pride in her eyes.
Beautiful scenes.
