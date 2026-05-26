Монфис проиграл в первом круге Roland Garros и сыграл последний матч на домашнем Grand Slam

Гаэль Монфис провел 17-й пятисетовик на Ролан Гаррос, установив рекорд турнира. В своем финальном матче на домашнем "Шлеме" он уступил своему соотечественнику Уго Гастону со счетом 2:6 3:6 6:3 6:2 0:6.

В активе Монфиса 40 побед на RG, ​​что также является рекордом турнира, но среди французов (делит это место с Ноа).

После окончания матча организаторы устроили торжественную церемонию прощания для Гаэля. На корт вышли его друзья и партнеры по сборной.

