Сегодня две украинки сыграют на Roland Garros, когда смотреть матчи наших теннисисток
Удачи, девушки
Сегодня, 26 мая, в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису сыграют две представительницы Украины.
Ориентировочно в 15:30 по киевскому времени первой выйдет на корт Ангелина Калинина (WTA №60). Соперницей украинки станет местная Диан Парри (WTA №92). Раньше спортсменки играли между собой четыре раза, Ангелина смогла выиграть три матча. Последнюю встречу теннисистки сыграли на турнире в Остине в 2024 году, тогда украинка победила в трех сетах.
В 17:00 свое выступление начнет Александра Олейникова (WTA №65). Ее соперницей станет нейтралка Елена Придаткина (WTA №218). Спортсменки ни разу не играли друг с другом.
