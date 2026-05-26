Сегодня две украинки сыграют на Roland Garros, когда смотреть матчи наших теннисисток

Сегодня, 26 мая, в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису сыграют две представительницы Украины.

Ориентировочно в 15:30 по киевскому времени первой выйдет на корт Ангелина Калинина (WTA №60). Соперницей украинки станет местная Диан Парри (WTA №92). Раньше спортсменки играли между собой четыре раза, Ангелина смогла выиграть три матча. Последнюю встречу теннисистки сыграли на турнире в Остине в 2024 году, тогда украинка победила в трех сетах.

В 17:00 свое выступление начнет Александра Олейникова (WTA №65). Ее соперницей станет нейтралка Елена Придаткина (WTA №218). Спортсменки ни разу не играли друг с другом.