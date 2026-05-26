Свитолина не сдержала эмоций во время прощального слова Монфиса на Roland Garros. Видео
Невероятная пара
Французский теннисист Гаэль Монфис во время своего прощального выступления на Открытом чемпионате Франции поблагодарил свою жену Элину Свитолину.
"Я хотел бы поблагодарить свою жену, потому что без нее меня, возможно, не было бы здесь сегодня вечером. Мы вместе уже 8 прекрасных лет, ты поддерживала меня, воспитывала меня, любила меня, и ты дала мне самый большой дар – нашу дочь. Я люблю тебя"
Gael Monfils to Elina Svitolina:— Bastien Fachan (@BastienFachan) May 25, 2026
'I would like to thank my wife because without her, I maybe wouldn't be still here tonight. We've been together 8 beautiful years, you have supported me, raised me up, loved me, and you gave me the greatest gift in our daughter. I love you' ❤️ pic.twitter.com/4GedCKi89g
Gael Monfils beautiful goodbye speech, as seen by Elina Svitolina ???????? pic.twitter.com/FONgLQ6JLE— TNT Sports (@tntsports) May 26, 2026
