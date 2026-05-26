Ястремская прокомментировала поражение в первом круге Roland Garros

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение в первом матче турнира серии Grand Slam – Roland Garros.

"В общем, матч получился нормальный. В первом сете до счета 5:3 был достаточно хороший уровень. Потом, я что-то подумала… Просто при 3:3 она начала очень много ошибаться справа, и я полностью перевела внимание на то, чтобы сводить игру под ее правую руку. В итоге сама допустила очень много невынужденных ошибок. Хотела немного добавить, сыграть еще более агрессивно, чтобы ее поджать, но, наоборот, начала ошибаться. Возможно, если бы я не пыталась постоянно играть под право, матч сложился бы иначе, но сейчас уже этого не узнать. Она хорошо отыграла, допускала мало ошибок. Конечно, теперь нужно все пересмотреть, заново почувствовать и сделать выводы.

Досадно ли получить такую ​​соперницу в первом круге? Да нет, не досадно. Мне, в принципе, все равно, с кем играть – главное самой правильно настроиться и показывать свою игру. Понятно, что у кого сетка легче, у кого сложнее. Но я так не размышляю, потому что сейчас все играют на хорошем уровне, все могут обыграть друг друга, и никогда не знаешь, как все сложится и на чью сторону вернется матч. Поэтому к жеребьевке я отнеслась спокойно, не расстраивалась" – сказала Дайана.