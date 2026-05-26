Киченок проиграла на старте Roland Garros

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в первом матче парного турнира серии Grand Slam – Roland Garros (Франция). На старте соревнований наша спортсменка в дуэте с представительницей США Дезире Кравчик уступили паре Аддад Мая/Самсонова.

Счет матча 2-1 (7-5; 2-6; 6-2) . В активе Людмилы и Дезире 2 подачи на вылет, 36 виннеров, 5 из 11 реализованных брейков, 6 из 12 отыгранных брейков, а в пассиве – 6 двойных ошибок.

Из девяти сыгранных совместных матчей на грунте в текущем году Киченок и Кравчик выиграли три. Лучшим результатом в Париже для Людмилы является финал два года назад.