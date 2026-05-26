Лапоть… Нейтральный Медведев вылетел в первом круге Roland Garros-2026

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
97-й номер мирового рейтинга, австралиец Адам Уолтон создал настоящую сенсацию в первом круге Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче соревнований он "вынес" пятую ракетку мира, нейтрального Даниила Медведева.

Счет матча 3-2 (6-2; 1-6; 6-1; 1-6; 6-4). В активе Уолтона 3 подачи на вылет, 34 виннера, 6 из 15 реализованных брейки, 16 из 21 отыгранных брейки, а в пассиве – 46 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Теннисисты играли между собой в третий раз, счет стал 2-1 в пользу австралийца. В следующем раунде соревнований Уолтон сыграет против представителя США Закери Швайды (АТР №85).

