Лапоть… Нейтральный Медведев вылетел в первом круге Roland Garros-2026

97-й номер мирового рейтинга, австралиец Адам Уолтон создал настоящую сенсацию в первом круге Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче соревнований он "вынес" пятую ракетку мира, нейтрального Даниила Медведева.

Счет матча 3-2 (6-2; 1-6; 6-1; 1-6; 6-4) . В активе Уолтона 3 подачи на вылет, 34 виннера, 6 из 15 реализованных брейки, 16 из 21 отыгранных брейки, а в пассиве – 46 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Теннисисты играли между собой в третий раз, счет стал 2-1 в пользу австралийца. В следующем раунде соревнований Уолтон сыграет против представителя США Закери Швайды (АТР №85).

