Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лапоть… Нейтральный Медведев вылетел в первом круге Roland Garros-2026
Гудбай Даниил
Getty Images/Global Images Ukraine
97-й номер мирового рейтинга, австралиец Адам Уолтон создал настоящую сенсацию в первом круге Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче соревнований он "вынес" пятую ракетку мира, нейтрального Даниила Медведева.
Счет матча 3-2 (6-2; 1-6; 6-1; 1-6; 6-4). В активе Уолтона 3 подачи на вылет, 34 виннера, 6 из 15 реализованных брейки, 16 из 21 отыгранных брейки, а в пассиве – 46 невынужденных и 1 двойная ошибка.
Теннисисты играли между собой в третий раз, счет стал 2-1 в пользу австралийца. В следующем раунде соревнований Уолтон сыграет против представителя США Закери Швайды (АТР №85).
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
???? Otro ???????????????????????????????? de Medvedev en París— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 26, 2026
???? Séptima vez (!) que Daniil Medvedev cae en la primera ronda de #RolandGarros
⏩ Lo hace ante Adam Walton, quién llegaba al torneo como 'wildcard' pic.twitter.com/zvNVCF28ah
Популярное сейчас
- Капитан Эпицентра покидает клуб - что известно о его будущем
- Титулованный нидерландский клуб заинтересован в подписании Цыганкова
- Ванат прокомментировал информацию о возможной смене клуба
- Эффектная месть: украинская теннисистка разгромила россиянку на старте Ролан Гаррос
- Новый главный тренер сборной Украины тайно обручился с известной итальянской журналисткой
- Где бюстгальтер? Пиджак на голое тело! Супруга Усика снялась в новой шикарной фотосессии