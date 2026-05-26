  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Тренер Синнера: Он ещё покажет свой лучший теннис
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Синнера: Он ещё покажет свой лучший теннис

Теннис

Ждем

Тренер Синнера: Он ещё покажет свой лучший теннис

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Даррен Кэхилл, тренер четырёхкратного чемпиона турниров "Большого шлема", первой ракетки мира Янника Синнера спрогнозировал будущую карьеру спортсмена.

"Он не боится пробовать что‑то новое, и я считаю, что это, прежде всего, смело. Но, по‑моему, у него всегда была такая нацеленность на прогресс, которая побуждает его постоянно совершенствоваться. Он понимает, что сейчас играет не в свой лучший теннис. Он считает — и я тоже так думаю, — что покажет свой лучший теннис в возрасте 27, 28, 29 или 30 лет, поэтому нет никаких причин прекращать экспериментировать со своей игрой", — приводит слова Кэхилла We love tennis.

Читайте такжеЯнник Синнер назвал самый трудный момент в карьере
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Циципас вышел во второй круг Ролан Гарросна отказе соперника
yellow-arrow
Лапоть… Нейтральный Медведев вылетел в первом круге Roland Garros-2026
yellow-arrow
Киченок проиграла на старте Roland Garros
Янник Синнер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости