Тренер Синнера: Он ещё покажет свой лучший теннис

Даррен Кэхилл, тренер четырёхкратного чемпиона турниров "Большого шлема", первой ракетки мира Янника Синнера спрогнозировал будущую карьеру спортсмена.

"Он не боится пробовать что‑то новое, и я считаю, что это, прежде всего, смело. Но, по‑моему, у него всегда была такая нацеленность на прогресс, которая побуждает его постоянно совершенствоваться. Он понимает, что сейчас играет не в свой лучший теннис. Он считает — и я тоже так думаю, — что покажет свой лучший теннис в возрасте 27, 28, 29 или 30 лет, поэтому нет никаких причин прекращать экспериментировать со своей игрой", — приводит слова Кэхилла We love tennis.