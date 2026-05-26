Тренер Синнера: Он ещё покажет свой лучший теннис
Ждем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Даррен Кэхилл, тренер четырёхкратного чемпиона турниров "Большого шлема", первой ракетки мира Янника Синнера спрогнозировал будущую карьеру спортсмена.
"Он не боится пробовать что‑то новое, и я считаю, что это, прежде всего, смело. Но, по‑моему, у него всегда была такая нацеленность на прогресс, которая побуждает его постоянно совершенствоваться. Он понимает, что сейчас играет не в свой лучший теннис. Он считает — и я тоже так думаю, — что покажет свой лучший теннис в возрасте 27, 28, 29 или 30 лет, поэтому нет никаких причин прекращать экспериментировать со своей игрой", — приводит слова Кэхилла We love tennis.
