  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Циципас вышел во второй круг Ролан Гарросна отказе соперника
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Циципас вышел во второй круг Ролан Гарросна отказе соперника

Теннис

Грек вёл в счёте

Циципас вышел во второй круг Ролан Гарросна отказе соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

79-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас без борьбы прошёл во второй круг "Ролан Гаррос" — 2026 из-за снятия своего соперника француза Александра Мюллера (127-е место в рейтинге) в стартовом матче турнира. Спортсмены за 50 минут успели сыграть два неполных сета, дойдя до счёта 6:2, 3:0 в пользу Циципаса.

Предварительно, француза побеспокоила травма лодыжки.

В следующем круге Стефанос Циципас сразится с итальянцем Маттео Арнальди, ранее обыгравшим Таллона Грикспора из Нидерландов.

Напомним, что "Ролан Гаррос" — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Александра Олейникова — Елена Приданкина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/64 финала Ролан Гаррос
yellow-arrow
Тренер Синнера: Он ещё покажет свой лучший теннис
yellow-arrow
Лапоть… Нейтральный Медведев вылетел в первом круге Roland Garros-2026
Стефанос Циципас
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости