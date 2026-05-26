Циципас вышел во второй круг Ролан Гарросна отказе соперника

79-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас без борьбы прошёл во второй круг "Ролан Гаррос" — 2026 из-за снятия своего соперника француза Александра Мюллера (127-е место в рейтинге) в стартовом матче турнира. Спортсмены за 50 минут успели сыграть два неполных сета, дойдя до счёта 6:2, 3:0 в пользу Циципаса.

Предварительно, француза побеспокоила травма лодыжки.

В следующем круге Стефанос Циципас сразится с итальянцем Маттео Арнальди, ранее обыгравшим Таллона Грикспора из Нидерландов.

Напомним, что "Ролан Гаррос" — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня.