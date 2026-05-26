  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кори Гауфф вышла во второй круг Ролан Гаррос-2026, отдав сопернице четыре гейма
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кори Гауфф вышла во второй круг Ролан Гаррос-2026, отдав сопернице четыре гейма

Теннис

Американка продолжает защиту титула

Кори Гауфф вышла во второй круг Ролан Гаррос-2026, отдав сопернице четыре гейма

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла соотечественницу Тэйлор Таунсенд (75-я в рейтинге).

Ролан Гаррос. Первый круг

Кори Гауфф - Тэйлор Таунсенд 6:4, 6:0

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Гауфф один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибкой и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Таунсенд один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Во втором круге "Ролан Гаррос" Кори Гауфф сыграет с представительницей Египта Маяр Шериф (129-я в рейтинге). Напомним, Гауфф является действующей чемпионкой соревнований.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Олейникова разгромила россиянку Приданкину и переписала свою личную историю на Ролан Гаррос
yellow-arrow
От 6:0 до вылета. Калинина разгромно начала матч, но уступила француженке Парри на старте Ролан Гаррос
yellow-arrow
Александра Олейникова — Елена Приданкина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/64 финала Ролан Гаррос
Кори Гауфф
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости