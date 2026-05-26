Кори Гауфф вышла во второй круг Ролан Гаррос-2026, отдав сопернице четыре гейма

Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла соотечественницу Тэйлор Таунсенд (75-я в рейтинге).

Ролан Гаррос. Первый круг

Кори Гауфф - Тэйлор Таунсенд 6:4, 6:0

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Гауфф один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибкой и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Таунсенд один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Во втором круге "Ролан Гаррос" Кори Гауфф сыграет с представительницей Египта Маяр Шериф (129-я в рейтинге). Напомним, Гауфф является действующей чемпионкой соревнований.