Кори Гауфф вышла во второй круг Ролан Гаррос-2026, отдав сопернице четыре гейма
Американка продолжает защиту титула
Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла соотечественницу Тэйлор Таунсенд (75-я в рейтинге).
Ролан Гаррос. Первый круг
Кори Гауфф - Тэйлор Таунсенд 6:4, 6:0
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Гауфф один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибкой и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Таунсенд один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Во втором круге "Ролан Гаррос" Кори Гауфф сыграет с представительницей Египта Маяр Шериф (129-я в рейтинге). Напомним, Гауфф является действующей чемпионкой соревнований.
