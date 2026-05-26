От 6:0 до вылета. Калинина разгромно начала матч, но уступила француженке Парри на старте Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA № 60) завершила своё выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции уже после первого раунда. В стартовом матче на парижском грунте украинка в трёх сетах уступила представительнице Франции Диан Парри (WTA № 92).

Матч длился 2 часа 23 минуты и завершился волевой победой местной фаворитки — 6:0, 2:6, 4:6.

Начало встречи шокировало французскую публику. Калинина действовала безупречно, полностью доминировала на корте и менее чем за полчаса "повесила бублик" сопернице, закрыв первый сет с разгромным счетом 6:0. Однако развить успех не удалось.

Уже во втором сете Парри кардинально изменила рисунок игры, воспользовалась ошибками украинки и уверенно взяла сет — 2:6. В решающей двадцатиминутке на корте шла равная борьба, но при счете 4:4 Диан сумела сделать ключевой брейк и закрыла матч в свою пользу.

Это была пятая личная встреча теннисисток, и Парри во второй раз праздновала победу. Интересно, что ровно три года назад (в 2023-м) француженка так же выбила Калинину в первом же раунде Ролан Гаррос.

Для Ангелины это выступление стало юбилейным, 10-м в карьере на кортах Roland Garros. К сожалению, переписать личную историю в этом году не удалось — лучшим достижением Калининой на французском "Мейджоре" остается стадия 1/32 финала, до которой она доходила в 2021, 2022 и 2025 годах.