Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
От 6:0 до вылета. Калинина разгромно начала матч, но уступила француженке Парри на старте Ролан Гаррос
Украинка не сумела удержать преимущество
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA № 60) завершила своё выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции уже после первого раунда. В стартовом матче на парижском грунте украинка в трёх сетах уступила представительнице Франции Диан Парри (WTA № 92).
Матч длился 2 часа 23 минуты и завершился волевой победой местной фаворитки — 6:0, 2:6, 4:6.
Начало встречи шокировало французскую публику. Калинина действовала безупречно, полностью доминировала на корте и менее чем за полчаса "повесила бублик" сопернице, закрыв первый сет с разгромным счетом 6:0. Однако развить успех не удалось.
Уже во втором сете Парри кардинально изменила рисунок игры, воспользовалась ошибками украинки и уверенно взяла сет — 2:6. В решающей двадцатиминутке на корте шла равная борьба, но при счете 4:4 Диан сумела сделать ключевой брейк и закрыла матч в свою пользу.
Это была пятая личная встреча теннисисток, и Парри во второй раз праздновала победу. Интересно, что ровно три года назад (в 2023-м) француженка так же выбила Калинину в первом же раунде Ролан Гаррос.
Для Ангелины это выступление стало юбилейным, 10-м в карьере на кортах Roland Garros. К сожалению, переписать личную историю в этом году не удалось — лучшим достижением Калининой на французском "Мейджоре" остается стадия 1/32 финала, до которой она доходила в 2021, 2022 и 2025 годах.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Принято решение УПЛ. Стало известно, кто сыграет вместо Руха в стыковых матчах
- Полесье официально попрощалось с одним из своих игроков
- Форвард Карпат, который отказал Динамо, выбрал новый клуб
- Элина Свитолина - Анна Бондар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/64 финала Ролан Гаррос
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию
- Новый главный тренер сборной Украины тайно обручился с известной итальянской журналисткой