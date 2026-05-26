  4. Олейникова разгромила россиянку Приданкину и переписала свою личную историю на Ролан Гаррос
Олейникова разгромила россиянку Приданкину и переписала свою личную историю на Ролан Гаррос

Отдала сопернице 3 гейма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Александра Олейникова блестяще дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата Франции, одержав свою первую в карьере победу на турнирах Большого шлема. В матче 1/64 финала украинка не оставила шансов "нейтральной" Елене Приданкиной (WTA №218), разгромив ее в двух сетах — 6:1, 6:2.

Для уверенной победы Александре понадобилось 1 час и 36 минут. Главным ключом к успеху стала феноменальная игра украинки на приеме. Олейникова имела 100% показатель выигранных геймов на приеме (8 из 8!), буквально уничтожив подачу соперницы. Александра играла первым номером, выполнила 19 виннеров и выиграла 57% всех очков в матче (78 из 136). Даже 5 двойных ошибок не помешали украинке тотально доминировать на парижском грунте.

Этот успех стал исторической вехой в карьере Олийниковой, ведь она впервые заявила о себе на столь высоком уровне. Во втором раунде (1/32 финала) Ролан Гаррос Александру ждет сверхсложное испытание: она скрестит ракетки с победительницей пары Кимберли Биррелл (Австралия, WTA №83) — Джессика Пегула (США, WTA №5).

