Алекс де Минор вышел в третий круг Ролан Гаррос
Сумел пробиться во второй круг
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2026 после того, как бельгиец Александр Блокс (37-й в рейтинге) снялся с соревнований.
В первом круге де Минор обыграл британца Тоби Самуэля. Блокс на старте соревнований победил Коула Вонга (6:3, 6:4, 6:2).
Ролан Гаррос-2026. Первый круг
Алекс де Минор - Тоби Самуэль 6:4, 6:4, 6:2
За выход во вторую неделю "Ролан Гаррос" — 2026 Алекс де Минор сыграет с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия).
"Ролан Гаррос" — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня.
