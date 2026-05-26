Джессика Пегула пробилась во второй круг Ролан Гаррос-2026

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2026. Она уступила австралийке Кимберли Биррелл (83-я в рейтинге) со счётом 6:1, 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Пегула семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Биррелл один эйс, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов 12 заработанных.

Во втором круге "Ролан Гаррос" Кимберли Биррел сыграет с украинской теннисисткой Александрой Олейниковой (65-я в рейтинге).

"Ролан Гаррос" — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня.