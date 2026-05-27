Олейникова – о россиянах и белорусах в Туре: Им безразлично, они поддерживают Путина и Лукашенко

Украинская теннисистка Александра Олейникова после выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции рассказала, как относится к разговорам о возвращении русской и белорусской символики в Тур.

– Сейчас активно обсуждается возможность возвращения российских и белорусских игроков под своими флагами. Что вы об этом думаете?

– Этот флаг является символом террора. Именно это знамя русские солдаты используют после того, как полностью уничтожают города. Они приходят туда только с одной целью – разрушать, убивать, насиловать и воровать. Эти символы ужасны. Для украинцев это совершенно неприемлемо и очень травматично. Мы должны понимать, что это значит сегодня, в современном контексте. Использовать этот флаг – это тоже самое, что выйти на корт со свастикой. Я не вижу никакой разницы. И сам факт того, что это вообще обсуждается – ужасен. Мне было бы очень интересно услышать доводы в пользу этого. Это очень несправедливо и совершенно безнравственно.

Мне кажется, мир забывает, кем являются россияне на самом деле. Забывает о пропаганде, которую они распространяют. В этой пропаганде принимают участие спортсмены, теннисисты. Она направлена ​​не только против Украины, но и против других европейских стран – Германии, Эстонии, Польши, Латвии, Литвы и многих других. Я хочу понять, что происходит с миром, если мы вообще ведем такую ​​дискуссию. Для меня это совершенно неприемлемо.

– Мы видим российских игроков только на публике. А какие они в раздевалке или вне камер? Бывают ли у вас разговоры? Есть ли кто-нибудь, кто пытается вас понять?

– Они не пытаются понять, потому что им безразлично. Им безразлично, что украинцы умирают. Если бы им было не безразлично, они бы что-то делали, ведь эти люди оказывают влияние. Они известны, у них есть фанаты, есть люди, которые их слушают. Но они молчат и даже в приватных разговорах не подходят, потому что поддерживают все эти ужасные вещи. Мы должны это четко понимать. Я буду повторять это столько раз, сколько потребуется, потому что хочу, чтобы люди это услышали. Нет, им безразлично. Они поддерживают Путина и Лукашенко.