Калинина и Ястремская успешно стартовали в парном разряде Roland Garros-2026
Так держать девушки
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская победили в первом матче парного турнира серии Grand Slam – Roland Garros (Франция). На старте соревнований наши спортсменки одолели китайскую пару Дзян/Сюй.
Счет матча 2-0 (6-1; 6-1). В активе Ангелины и Даяны 26 виннеров, 5 из 12 реализованных брейков, 3 из 3 отыгранных брейков, а в пассиве – 1 двойная ошибка.
Украинки играют вместе впервые с июля 2024, когда уступили на старте Уимблдона. В следующем раунде соревнований Калинина и Ястремская сыграют против пары Татьяна Мария/Зейнэп Сенмез.
