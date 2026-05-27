Калинина и Ястремская успешно стартовали в парном разряде Roland Garros-2026

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская победили в первом матче парного турнира серии Grand Slam – Roland Garros (Франция). На старте соревнований наши спортсменки одолели китайскую пару Дзян/Сюй.

Счет матча 2-0 (6-1; 6-1). В активе Ангелины и Даяны 26 виннеров, 5 из 12 реализованных брейков, 3 из 3 отыгранных брейков, а в пассиве – 1 двойная ошибка.

Украинки играют вместе впервые с июля 2024, когда уступили на старте Уимблдона. В следующем раунде соревнований Калинина и Ястремская сыграют против пары Татьяна Мария/Зейнэп Сенмез.

Элина Свитолина – Кейтлин Кеведо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/32 финала Ролан Гаррос

