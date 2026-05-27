Снигур с баранкой проиграла во втором круге Roland Garros-2026
Спасибо за борьбу
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №93) проиграла во втором круге турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2026. В поединке 1/32 финала соревнований наша спортсменка уступила представительнице США Пейтон Стернс (WTA №78).
Счет матча 2-0 (6-4; 6-0). В активе украинки 9 виннеров, 2 из 5 реализованных брейки, 5 из 11 отыгранных брейки, а в пассиве – 22 невынужденных и 5 двойных ошибок.
Спортсменки играли между собой впервые, счет стал 1-0 в пользу американки. В следующем матче Пэйтон сыграет против представительницы Швейцарии Белинды Бенчич.
Снигур третий раз сыграла в основе турнира Grand Slam. Второй круг остается ее лучшим результатом.
