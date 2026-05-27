  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Снигур с баранкой проиграла во втором круге Roland Garros-2026
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снигур с баранкой проиграла во втором круге Roland Garros-2026

Теннис

Спасибо за борьбу

Снигур с баранкой проиграла во втором круге Roland Garros-2026

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №93) проиграла во втором круге турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2026. В поединке 1/32 финала соревнований наша спортсменка уступила представительнице США Пейтон Стернс (WTA №78).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-0). В активе украинки 9 виннеров, 2 из 5 реализованных брейки, 5 из 11 отыгранных брейки, а в пассиве – 22 невынужденных и 5 двойных ошибок.

Спортсменки играли между собой впервые, счет стал 1-0 в пользу американки. В следующем матче Пэйтон сыграет против представительницы Швейцарии Белинды Бенчич.

Снигур третий раз сыграла в основе турнира Grand Slam. Второй круг остается ее лучшим результатом.

Калинина и Ястремская успешно стартовали в парном разряде Roland Garros-2026

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Калинина и Ястремская успешно стартовали в парном разряде Roland Garros-2026
yellow-arrow
Элина Свитолина – Кейтлин Кеведо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/32 финала Ролан Гаррос
yellow-arrow
Марта Костюк – Кэти Волынец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/32 финала Ролан Гаррос
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости