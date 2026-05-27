Мастер-класс в Париже. Свитолина с легкостью разгромила Кеведо и вышла в третий круг Ролан Гаррос
Невероятный матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает уверенно выступать на Открытом чемпионате Франции 2026 года. После изнурительного стартового триллера в втором раунде седьмая сеяная украинка продемонстрировала максимально убедительную игру и разобралась с Кайсой Кеведо.
Поединок длился всего 1 час 15 минут и завершился разгромной победой нашей спортсменки — 6:0, 6:4.
Первый сет стал настоящим бенефисом Свитолиной. Элина полностью переиграла соперницу по всем статьям, не отдав ей ни одного гейма и оформив быстрый "бублик" (6:0) всего за 28 минут. Во второй партии Кеведо попыталась навязать борьбу, однако украинка полностью контролировала ход встречи.
Главным преимуществом Элины в этот вечер стала агрессивная и более чистая игра в атаке: она выполнила 18 виннеров против всего 5 у соперницы. Кроме того, Свитолина продемонстрировала стопроцентную эффективность на брейк-пойнтах, реализовав 5 из 7 возможностей на приеме и нейтрализовав 3 из 4 брейк-пойнтов на своей подаче.
