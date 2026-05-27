Характер сильнее ошибок. Марта Костюк продолжает свой путь на Ролан Гаррос

Пятнадцатая ракетка мира Марта Костюк одержала победу во втором раунде "Ролан Гаррос-2026".

Украинская теннисистка в сверхсложном поединке, который длился 2 часа и 45 минут, одержала волевую победу над американкой Кэти Волинец (WTA №108) со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Начало встречи превратилось для украинки в настоящую драму: в первом сете она вела 5:4 и имела на своей подаче три подряд сет-пойнта (40:0), однако умудрилась отдать гейм, а впоследствии и всю партию на тай-брейке.

Несмотря на неудачу, Костюк сумела полностью перехватить инициативу в следующих сетах. Во второй партии Марта уверенно повела 5:1 и, несмотря на небольшую потерю концентрации в конце, дожала соперницу на приеме — 6:3. Решающий сет проходил в равной борьбе до счета 3:3, после чего украинская теннисистка защитила свой гейм, "под ноль" взяла подачу американки и со второго матч-пойнта поставила победную точку.

Главным оружием Костюк в этом противостоянии стал сверхагрессивный стиль игры. Марта выполнила фантастические 60 виннеров против всего 22 у соперницы и запустила 8 эйсов со средней скоростью первой подачи в 162 км/ч.