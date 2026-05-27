Сенсация! Стародубцева обыграла на Ролан Гаррос вторую ракетку мира

26-летняя украинка Юлия Стародубцева, занимающая 55-е место в рейтинге WTA, стала главной сенсацией текущего Открытого чемпионата Франции 2026 года. В матче второго круга (1/32 финала) наша спортсменка в трех сетах переиграла вторую ракетку мира, представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 3:6, 6:1, 7:6.

Настоящая драма развернулась в решающей третьей партии. Стародубцева мощно стартовала, оформив два брейка и поведя в счете 3:0, а затем лидировала 4:2. Однако опытная соперница сумела перехватить инициативу и сравнять счет, из-за чего Юлии дважды пришлось подавать под бешеным психологическим давлением, чтобы просто остаться в игре. В итоге судьба путевки в следующий раунд решалась на супертай-брейке, где сильнее оказалась именно украинка.

Этот триумф стал исторической вехой для Юлии, ведь она одержала самую рейтинговую победу в своей карьере, впервые одолев теннисистку из топ-10 мирового рейтинга. Благодаря этой победе Стародубцева впервые пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос.

В третьем круге украинку ждет противостояние с победительницей пары Хейли Баптист (США, WTA 26) — Ван Сию (Китай, WTA 148).

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) (2) – 3:6, 6:1, 7:6 (10:4)