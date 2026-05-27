Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Швёнтек сравнялась с легендарной американкой по числу побед за первые 45 матчей на Ролан Гаррос
Набирает хорошие оборты
Фото: Sporting News
Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сравнялась с американкой Крис Эверт по числу побед за первые 45 матчей на Открытом чемпионате Франции.
Сегодня, 27 мая, Швёнтек вышла в третий круг "Ролан Гаррос" – 2026, обыграв соперницу из Чехии Сару Бейлек (6:2, 6:3). Теперь на счету польки 42 победы за 45 сыгранных матчей на парижском турнире.
Швёнтек выигрывала турнир во Франции четыре раза (2020, 2022, 2023, 2024).
Финал "Ролан Гаррос" — 2026 состоится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Его звезда только начинает всходить". Эксперт BBC в восторге от игры украинца в Англии
- Плей-офф за право играть в УПЛ-26/27: известно расписание матчей
- Ребров может возглавить топ-клуб, с которым становился чемпионом в качестве игрока
- Свентек – о штрафах для теннисисток: Мы же не рабы и имеем право сами принимать решение
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию
- Новый главный тренер сборной Украины тайно обручился с известной итальянской журналисткой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000