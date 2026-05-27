Швёнтек сравнялась с легендарной американкой по числу побед за первые 45 матчей на Ролан Гаррос

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сравнялась с американкой Крис Эверт по числу побед за первые 45 матчей на Открытом чемпионате Франции.

Сегодня, 27 мая, Швёнтек вышла в третий круг "Ролан Гаррос" – 2026, обыграв соперницу из Чехии Сару Бейлек (6:2, 6:3). Теперь на счету польки 42 победы за 45 сыгранных матчей на парижском турнире.

Швёнтек выигрывала турнир во Франции четыре раза (2020, 2022, 2023, 2024).

Финал "Ролан Гаррос" — 2026 состоится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф.

