Стародубцева: Горжусь собой, что смогла обыграть Рыбакину

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева после сенсационной победы над второй ракеткой мира в матче 1/32 финала "Ролан Гаррос" рассказала о матче и эмоциях после победы.

– Юлия, вау! Какой момент для тебя. Впервые в жизни ты побеждаешь игрока из топ-10, да еще и вторую ракетку мира Елену Рибакину здесь, на Ролан Гаррос. Что ты чувствуешь прямо сейчас?

– Ох… Честно говоря, трудно описать. Я просто суперсчастлива. Я имею в виду, Елена – одна из лучших теннисисток, у нее потрясающий год, и я невероятно горжусь собой, что смогла сделать это сегодня. Это был тяжелый третий сет, но я справилась (смеется).

– Именно так, как ты и сказала – ты справилась. Старт получился немного непростым, ты уступила первый сет 3:6, но потом ты стремительно вернулась – 6:1, вела 3:0 в третьем с двойным брейком, но она начала отыгрываться и возвращаться в этот матч. Что ты говорила себе в тот момент, когда видела, как соперница, выигравшая в прошлом два турнира Grand Slam, возвращается в игру?

– Мне кажется, от кого-то вроде Елены я этого и ожидала. Она, повторюсь, одна из топ-игроков, и ты не можешь думать, что сегодня будет легко. Даже при счете 3:0 у меня было предчувствие, что все может быть не так уж и просто (смеется). Что в итоге так и оказалось. Но да, тяжелый матч, и я счастлива быть сегодня победительницей.

– И мой заключительный вопрос. Ты уже прекрасно выступила здесь, на Ролан Гаррос, в прошлом году, дойдя до третьего круга. Ранее в этом году ты дошла до финала в Чарльстоне. Что именно в этом турнире – может, публика, может, грунт – так хорошо тебе подходит и приносит лучшие результаты?

– Я думаю, что грунт – это далеко не самое худшее покрытие для меня, во-первых. И публика сегодня была очень, очень добра ко мне. Большое вам спасибо, ребята! Спасибо вам. Я действительно очень сильно чувствовала поддержку сегодня, я так много раз слышала свое имя, и я действительно это очень ценю. Спасибо.

Следующей соперницей Стародубцевой станет победительница противостояния Хейли Баптист (США, 26) – Ван Сиюй (Китай).