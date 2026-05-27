Новак Джокович не без проблем выходит в третий круг Ролан Гаррос-2026
Серб пробивается в следующий раунд
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв француза Валантена Руае (74-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3.
Ролан Гаррос. Второй круг
Новак Джокович — Валантен Руае 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3
Теннисисты провели на корте 3 часа 47 минут. За время матча Джокович выполнил 10 подач навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смог реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Валантен Руае сделал в игре 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.
В третьем круге "Ролан Гаррос" – 2026 Новак Джокович сыграет с победителем встречи между бразильцем Жоао Фонсекой и хорватом Дино Прижмичем.
