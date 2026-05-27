Billie Jean в Париже. Новак Джокович отпраздновал победу танцем на корте Шатрие

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович оригинально отпраздновал победу во втором круге "Ролан Гаррос" – 2026 над французом Валантеном Руае (6:3, 6:2. 6:7 (7:9), 6:3), сделав "лунную походку" Майкла Джексона на ступенях в подтрибунном помещении на корте Филиппа Шатрье.

В качестве музыкального сопровождения для своего танца Джокович выбрал песню Billie Jean, которую сам и попытался исполнить во время танца.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Новак Джокович сыграет с победителем встречи между бразильцем Жоао Фонсекой и хорватом Дино Прижмичем.