Радует, что не умерла… Костюк прокомментировала выход в третий круг Roland Garros-2026

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции.

– Марта, это был очень непростой матч. Что вас больше всего порадовало после этой победы?

– Думаю, больше всего меня радует то, что я не умерла от судорг и не потеряла сознание во время этого матча. А если серьезно, то было непросто – непросто всем. Но я точно рада победе.

– Вы уже упомянули об условиях. Можете рассказать немного о том, насколько сегодня было жарко на корте и как это сравнить с другими турнирами, на которых вы здесь играли? Ведь из-за таких условий игра на корте тоже полностью меняется.

– Я как раз об этом думала и, честно говоря, это все равно даже близко не те условия, в которых я играла здесь на Олимпиаде. Это был один из самых трудных поединков в моей жизни. Тогда было примерно 37-38 градусов и очень высокая влажность. В тот день я обыграла Марию Саккари, и матч был очень долгим. Это было гораздо труднее, чем сегодня.

Думаю, сегодня мне еще и не очень помогло то, что свой первый матч здесь я играла первым запуском, потому что тогда было гораздо прохладнее. Но все равно было непросто. Мне нужно было время, чтобы адаптироваться к этим условиям. В первом сете я очень неудачно сыграла на нескольких сетболах. Думаю, если бы выиграла этот сет, матч мог бы завершиться в двух партиях. По крайней мере, хочется в это верить. Но, в общем, это был очень хороший поединок. Думаю, соперница сегодня тоже сыграла хорошо.

Для меня самой большой проблемой стал именно первый сет, потому что нужно было привыкнуть к жаре и этим условиям, а это было непросто. К тому же Кэти действительно играла хорошо, поэтому мне пришлось менять некоторые вещи в своей игре. Да, было очень жарко и сухо. Я постоянно испытывала жажду и хотела пить еще больше. Это был трудный матч.