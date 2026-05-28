Стало известно, кого Ломаченко рассматривает в качестве первого соперника для возвращения

Украинский легковес Василий Ломаченко планирует провести свой первый поединок после возвращения на профессиональный ринг против Чарли Суареса. Об этом сообщает BoxingScene.

Официальный представитель, ознакомленный с планами Ломаченко, заявил, что Василий хочет принять, по его мнению, серьезный вызов от непобежденного филиппинского боксера и будет готов к бою после того, как Суарес выступит 11 июля в поединке, который, как ожидается, соберет большую аудиторию на открытом воздухе.

Ломаченко считает бой с Суаресом идеальным вариантом, сообщил BoxingScene источник, знакомый с ситуацией.

Ломаченко размышляет так: в случае победы он сможет встретиться с объединенным чемпионом в легком весе Эмануэлем Наваррете.

Суарес является обязательным претендентом на титул WBO мексиканца Наваррете после того, как их бой 10 мая 2025 года был признан несостоявшимся по спорной ошибке: рассечение над глазом Наваррете.