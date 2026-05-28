Свитолина – об уровне игры: Для меня было важно прислушиваться к своему телу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как ей удается поддерживать столь высокий уровень игры в течение года.

– С начала года вы уже много недель показываете стабильно высокий уровень, и он продолжает расти. Какие решения вы приняли правильно после конца прошлого года, когда сказали себе, что это слишком? Что вы сейчас контролируете мудрее и лучше, чтобы показывать такую ​​стабильную игру?

– Для меня было важно прислушиваться к своему телу, научиться действительно понимать, как оно реагирует на большие нагрузки. Конечно, после беременности мое тело совсем другое по сравнению с тем, каким оно было раньше. Возможно, когда я была моложе, когда мне было 25, я могла играть неделю за неделей гораздо легче и стабильнее.

Тогда это не отнимало у меня столько энергии, сколько сейчас. Сейчас я также должна считаться с тем, что мое тело прошло через беременность, и иногда мне нужно просто остановиться и дать себе не один день отдыха, а, возможно, два или три, чтобы действительно восстановить энергию. Мне нужно давать себе возможность свежим взглядом подойти к тренировке или турниру, дать себе немного больше времени, чтобы адаптироваться к условиям или просто дать себе отдых.

Иногда мышцы реагируют не так, как тебе хотелось бы и нужно слушать себя, действительно отдыхать и расслабляться, чтобы потом выигрывать в долгосрочной перспективе. Думаю, это больше об умении видеть полную картину и отдавать 100% в правильный момент.

Опубликовал: Андрей Хижняк
