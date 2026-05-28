Стародубцева рассказала о дополнительной мотивации в матче против Рыбакиной

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева после победы в матче против Елены Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Франции рассказала, что мотивировало ее добиться такого результата.

– Как сейчас выглядит ваша тренерская команда? Я помню, несколько лет назад вы тренировались вместе со своим молодым человеком.

– Мой парень и мой тренер. Он сказал, что если я войду в ТОП-50, то сделает мне предложение. Теперь он нервничает, потому что я все ближе к этому (смеется).