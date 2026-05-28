  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стародубцева рассказала о дополнительной мотивации в матче против Рыбакиной
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стародубцева рассказала о дополнительной мотивации в матче против Рыбакиной

Теннис
Обновлено

Хороший стимул

Стародубцева рассказала о дополнительной мотивации в матче против Рыбакиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева после победы в матче против Елены Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Франции рассказала, что мотивировало ее добиться такого результата.

– Как сейчас выглядит ваша тренерская команда? Я помню, несколько лет назад вы тренировались вместе со своим молодым человеком.

– Мой парень и мой тренер. Он сказал, что если я войду в ТОП-50, то сделает мне предложение. Теперь он нервничает, потому что я все ближе к этому (смеется).

Напомним, что после победы над Рыбакиной наша спортсменка находится на 54-м месте в лайв-рейтинге WTA.

Свитолина – об уровне игры: Для меня было важно прислушиваться к своему телу

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Александра Олейникова – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/32 финала Ролан Гаррос
yellow-arrow
Свитолина – об уровне игры: Для меня было важно прислушиваться к своему телу
yellow-arrow
Стало известно, кого Ломаченко рассматривает в качестве первого соперника для возвращения
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости