Стародубцева рассказала о дополнительной мотивации в матче против Рыбакиной
Хороший стимул
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева после победы в матче против Елены Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Франции рассказала, что мотивировало ее добиться такого результата.
– Как сейчас выглядит ваша тренерская команда? Я помню, несколько лет назад вы тренировались вместе со своим молодым человеком.
– Мой парень и мой тренер. Он сказал, что если я войду в ТОП-50, то сделает мне предложение. Теперь он нервничает, потому что я все ближе к этому (смеется).
Напомним, что после победы над Рыбакиной наша спортсменка находится на 54-м месте в лайв-рейтинге WTA.
