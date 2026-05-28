Олейникова в невероятном матче победила австралийку Биррел и пробилась в третий круг RG-2026

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №65) победила во втором матче турнира серии Grand Slam – Roland Garros (Франция). Наша спортсменка в борьбе за третий круг соревнований одолела австралийку Кимберли Биррел (WTA №83).

Счет матча 2-1 (6-3; 0-6; 7-6) . В активе Александры 2 подачи на вылет, 28 виннеров, 3 из 5 реализованных брейков, 2 из 7 отыгранных брейков, а в пассиве – 3 двойных ошибки.

Это была первая очная встреча между спортсменками, счет стал 1-0 в пользу Александры. В следующем раунде соревнований Олейникова сыграет против победительницы матча Кесслер/Шнайдер.