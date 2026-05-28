Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олейникова в невероятном матче победила австралийку Биррел и пробилась в третий круг RG-2026
Историческое достижение на Шлемах
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №65) победила во втором матче турнира серии Grand Slam – Roland Garros (Франция). Наша спортсменка в борьбе за третий круг соревнований одолела австралийку Кимберли Биррел (WTA №83).
Счет матча 2-1 (6-3; 0-6; 7-6). В активе Александры 2 подачи на вылет, 28 виннеров, 3 из 5 реализованных брейков, 2 из 7 отыгранных брейков, а в пассиве – 3 двойных ошибки.
Это была первая очная встреча между спортсменками, счет стал 1-0 в пользу Александры. В следующем раунде соревнований Олейникова сыграет против победительницы матча Кесслер/Шнайдер.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Я 10 лет не смотрел УПЛ. Одного сезона хватило, чтобы снова перестать
- АПЛ повторила рекорд по количеству путевок в еврокубковый сезон
- Кристал Пэлас нашёл нового тренера, – La Gazzetta dello Sport
- Элина Свитолина - Анна Бондар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/64 финала Ролан Гаррос
- Багамская мамочка. Экс-чемпионка WWE разделась до белого бикини на пляже. ФОТО
- Новый главный тренер сборной Украины тайно обручился с известной итальянской журналисткой