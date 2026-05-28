Впервые в истории: Рекордное количество украинок сыграет в третьем круге Roland Garros-2026
Браво, девушки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу четыре представительницы Украины пробились в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису. На стадии 1/16 финала сыграют:
- Элина Свитолина
- Марта Костюк
- Юлия Стародубцева
- Александра Олейникова
Впервые в истории этого турнира в третьем круге соревнований сыграют четыре представительницы Украины. Свои поединки 1/16 наши девушки начнут завтра, 29 мая.
