Впервые в истории: Рекордное количество украинок сыграет в третьем круге Roland Garros-2026

Сразу четыре представительницы Украины пробились в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису. На стадии 1/16 финала сыграют:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Юлия Стародубцева

Александра Олейникова

Впервые в истории этого турнира в третьем круге соревнований сыграют четыре представительницы Украины. Свои поединки 1/16 наши девушки начнут завтра, 29 мая.