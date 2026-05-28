Сумасшедший апсет года. 56-я ракетка рейтинга выбил Янника Синнера с Ролан Гаррос-2026
Итальянец уступил там, где никто не ожидал
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, проиграв аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло (56-й номер рейтинга).
Ролан Гаррос. Второй круг
Янник Синнер — Хуан-Мануэль Серундоло 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6
В третьем сете матча Синнер вызывал на корт физиотерапевта, итальянца беспокоили судороги, тошнота и плохое самочувствие.
Теннисисты провели на корте 3 часа 31 минуту. За время матча Синнер выполнил пять подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать 5 из 16 брейк-пойнтов. Хуан-Мануэль Серундоло сделал в игре 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 из 14 брейк-пойнтов.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Хуан-Мануэль Серундоло сыграет с победителем встречи между испанцем Мартином Ландалусом и чехом Витом Копривой.
