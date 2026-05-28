  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сумасшедший апсет года. 56-я ракетка рейтинга выбил Янника Синнера с Ролан Гаррос-2026
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сумасшедший апсет года. 56-я ракетка рейтинга выбил Янника Синнера с Ролан Гаррос-2026

Теннис
Обновлено

Итальянец уступил там, где никто не ожидал

Сумасшедший апсет года. 56-я ракетка рейтинга выбил Янника Синнера с Ролан Гаррос-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, проиграв аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло (56-й номер рейтинга).

Ролан Гаррос. Второй круг

Янник Синнер — Хуан-Мануэль Серундоло 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6

В третьем сете матча Синнер вызывал на корт физиотерапевта, итальянца беспокоили судороги, тошнота и плохое самочувствие.

Теннисисты провели на корте 3 часа 31 минуту. За время матча Синнер выполнил пять подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать 5 из 16 брейк-пойнтов. Хуан-Мануэль Серундоло сделал в игре 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 из 14 брейк-пойнтов.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Хуан-Мануэль Серундоло сыграет с победителем встречи между испанцем Мартином Ландалусом и чехом Витом Копривой.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Легенда возвращается? Серена Уильямс готова возобновить карьеру
yellow-arrow
Впервые за 3 года. Турнир серии Большого шлема выиграют не Синнер и не Алькарас
yellow-arrow
Впервые в истории: Рекордное количество украинок сыграет в третьем круге Roland Garros-2026
Янник Синнер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости