Впервые за 3 года. Турнир серии Большого шлема выиграют не Синнер и не Алькарас

Впервые с 2023 года победителем турнира серии "Большого шлема" у мужчин станет не итальянец Янник Синнер или испанец Карлос Алькарас. Это произойдёт на "Ролан Гаррос" — 2026.

Алькарас изначально снялся с грунтового "Шлема" из-за травмы кисти. Первая ракетка мира Синнер же, приехав на турнир в статусе фаворита, потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуана-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.

Теперь самым высокорейтинговым игроком "Ролан Гаррос" — 2026 у мужчин стал немец Александр Зверев (третья ракетка мира). В третьем круге турнира Александр сразится с французом Кентеном Алисом.