Легенда возвращается? Серена Уильямс готова возобновить карьеру

Уже совсем скоро теннисистка может появиться на корте

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс может принять участие в парном разряде турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания. Напомним, что турнир пройдёт с 8 по 14 июня, пишет The Telegraph.

По данным источника, Уильямс запросила уайлд-кард на участие в парном разряде турнира, в котором она планирует сыграть с канадской теннисисткой Викторией Мбоко.

Зимой 2026 года международное агентство по честности в теннисе обновило свой список восстановлений, где была указана Серена Уильямс. Спортсменка завершила свой шестимесячный повторный вход в пул антидопингового тестирования к середине февраля 2026 года.

