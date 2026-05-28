Серундоло повторил достижение 28-летней давности, выбив первую ракетку мира с Ролан Гаррос

56-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло стал самым низкорейтинговым игроком с 1998 года, которому удалось обыграть первую ракетку мира на "Ролан Гаррос", сообщает Opta Ace.

Сегодня, 28 мая, Серундоло-старший обыграл основного фаворита "Ролан Гаррос" — 2026, первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Более низкорейтинговым теннисистом в истории, победившим лидера мирового рейтинга на Открытом чемпионате Франции, является Рамон Дельгадо из Парагвая. В 1998 году он будучи 97-й ракеткой мира выбил с "Ролан Гаррос" первую на тот момент ракетку мира американца Пита Сампраса.