  Ролан Гаррос. Надежда Киченок и Макото Ниномия с камбэком выходят во второй круг
Ролан Гаррос. Надежда Киченок и Макото Ниномия с камбэком выходят во второй круг

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с японкой Макото Ниномией успешно преодолела барьер первого раунда в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису. В стартовом матче турнира они обыграли дуэт Камилла Рахимова (Узбекистан)/Анна Шишкова (Чехия).

Несмотря на неудачу в первом сете, Киченок и Ниномия сумели перехватить инициативу, совершить камбэк и дожать соперниц в решающем сете.

Ролан Гаррос. Парный разряд. Первый круг

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) — Камилла Рахимова (Узбекистан) / Анна Шишкова (Чехия) — 4:6, 6:3, 6:4

Этот триумф стал для украинско-японского тандема знаковым, ведь девушки сумели прервать неприятную серию из четырех поражений подряд в текущем сезоне. Кроме того, это лишь вторая их совместная победа на турнирах серии Grand Slam — ранее в этом году они вместе выступали на кортах Australian Open в январе.

Во втором круге Надежду Киченок и Макото Ниномию ждет серьезное испытание. Они скрестят ракетки с 16-й сеяной парой турнира — Эри Ходзуми (Япония) и У Фансянь (Тайвань).

