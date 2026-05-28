Ролан Гаррос. Надежда Киченок и Макото Ниномия с камбэком выходят во второй круг
Получилось эффектно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с японкой Макото Ниномией успешно преодолела барьер первого раунда в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису. В стартовом матче турнира они обыграли дуэт Камилла Рахимова (Узбекистан)/Анна Шишкова (Чехия).
Несмотря на неудачу в первом сете, Киченок и Ниномия сумели перехватить инициативу, совершить камбэк и дожать соперниц в решающем сете.
Ролан Гаррос. Парный разряд. Первый круг
Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) — Камилла Рахимова (Узбекистан) / Анна Шишкова (Чехия) — 4:6, 6:3, 6:4
Этот триумф стал для украинско-японского тандема знаковым, ведь девушки сумели прервать неприятную серию из четырех поражений подряд в текущем сезоне. Кроме того, это лишь вторая их совместная победа на турнирах серии Grand Slam — ранее в этом году они вместе выступали на кортах Australian Open в январе.
Во втором круге Надежду Киченок и Макото Ниномию ждет серьезное испытание. Они скрестят ракетки с 16-й сеяной парой турнира — Эри Ходзуми (Япония) и У Фансянь (Тайвань).
