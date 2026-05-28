  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. В парном разряде не суждено. Александра Олейникова потерпела поражение в парном разряде Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В парном разряде не суждено. Александра Олейникова потерпела поражение в парном разряде Ролан Гаррос

Теннис

Украинская теннисистка продолжит выступать в одиночном разряде

В парном разряде не суждено. Александра Олейникова потерпела поражение в парном разряде Ролан Гаррос

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Александра Олийникова не смогла преодолеть барьер первого круга в парном разряде Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос). В тандеме с венгеркой Панной Удварди она уступила международному дуэту Николь Фосса Уэрго (Аргентина) / Тамара Корпач (Германия).

Начало встречи складывалось в пользу украинки и ее напарницы — они сумели вырвать победу в первом сете. Однако развить успех не удалось. Соперницы перехватили инициативу во второй партии, а в решающем сете полностью доминировали на корте. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 1:6 не в пользу Олейниковой и Удварди.

Несмотря на этот результат, текущий турнир в Париже уже стал знаковым для Александры, ведь она впервые в своей карьере выступила в парном разряде на соревнованиях серии Grand Slam. На этом Ролан Гаррос для украинки не заканчивается — она продолжает борьбу в одиночной сетке, где ранее триумфально пробилась в третий круг.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Ролан Гаррос. Надежда Киченок и Макото Ниномия с камбэком выходят во второй круг
yellow-arrow
Серундоло повторил достижение 28-летней давности, выбив первую ракетку мира с Ролан Гаррос
yellow-arrow
Легенда возвращается? Серена Уильямс готова возобновить карьеру
Александра Олейникова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости