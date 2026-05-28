Олейникова: Россиянам нужно задавать вопросы, которые не позволят им манипулировать

Украинская теннисистка Александра Олейникова на пресс-конференции в Париже высказалась о предстоящем матче с россиянкой Дианой Шнайдер.

– В следующем матче вы сыграете против Дианы Шнайдер. Она одна из тех игроков, которых вы, кажется, критиковали. Чего вы ожидаете перед этим матчем? Как все это может повлиять на вас на корте?

– На корте это на меня не влияет, потому что то, что мы делаем, – это спортивное выступление. В один день выигрывает один игрок, в другой день – другой. В этом нет ничего особенного.

Что здесь действительно серьезно – сам факт, что этот матч вообще состоится. Потому что Диана Шнайдер – человек, который участвовал в турнире "Газпрома". И да, если хотите увидеть – вот фотография, если я могу вам показать. Это она на фотографии на турнире "Газпрома".

"Газпром" — это компания, которая финансирует военные преступления.

И играть на турнире, который финансирует лагеря для детей… Для меня это то же самое, что играть в нацистской Германии для офицеров гестапо на турнире, организованном компанией, которая построила Освенцим. Для меня нет никакой разницы. И то, что все молчат о том, что сделал этот человек, – это безумие. Она также ставила лайки публикациям российских пропагандистов. Вот здесь есть скриншоты, возможно, я могу увеличить или потом отправить вам, если хотите посмотреть.

А я человек, который страдает просто из-за того, что находится дома. Мой дом атакуют за деньги "Газпрома". Они платят за дроны, которые атакуют мой город. А завтра из этого матча сделают шоу.

Так действительно ли важно, кто завтра сильнее ударит форхендом? Или важнее тот факт, что мы здесь игнорируем такие вещи?

– Это влияет на вас психологически перед матчем, во время подготовки? Ведь это большая ноша, которую приходится нести на корт.

– Знаете… нет, на корте это на меня не влияет. Вне корта – да, это вещи, о которых я думаю. Но сравните это давление на корте с тем, что ты чувствуешь, когда дрон взрывается прямо через дорогу. Конечно, когда я играю, для меня не проблема сосредоточиться только на своей игре. Но то, что такие вещи игнорируют, – это какой-то абсурд, понимаете?

– Насколько я понимаю, Диана Шнайдер уже была здесь несколько часов назад на своей пресс-конференции. Мне интересно: российские и белорусские игроки тоже приходят сюда после своих матчей и отвечают на вопросы СМИ. С какими вопросами, на ваш взгляд, они должны сталкиваться?

– Им должны задавать вопросы, которые не позволят им манипулировать. Потому что сказать: "О, мы против войны, мы просто хотим, чтобы все поскорее закончилось" – но каким образом?

Потому что единственный способ справедливо закончить эту войну – это победа Украины. А когда эти люди так говорят, они просто хотят, чтобы мою страну уничтожили, и тогда, знаете, они не будут сопротивляться. У них нет намерения искать какой-то справедливый мир.

Их способ закончить войну — это оккупировать мою страну. Это не мир. Поэтому, когда они говорят подобным образом, должен звучать вопрос: "Кто, по вашему мнению, должен победить в этой войне?"

Вопрос о том, участвовали ли эти люди… Не знаю, спросите Диану Шнайдер, что она чувствует по поводу того, что "Газпром" финансирует детские лагеря. Они похищают детей и отправляют их в лагеря. Спросите ее, что она чувствует из-за этого и как она относится к тому, что принимает деньги от такой компании. Да, думаю, это хороший вопрос.