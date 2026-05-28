  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. У Фрэнсиса Тиафо украли ракетку, пока тот праздновал победу во втором круге Ролан Гаррос-2026
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Фрэнсиса Тиафо украли ракетку, пока тот праздновал победу во втором круге Ролан Гаррос-2026

Теннис

Теннисист уже пообещал вознаграждение

У Фрэнсиса Тиафо украли ракетку, пока тот праздновал победу во втором круге Ролан Гаррос-2026

USTA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо сообщил, что у него украли ракетку, когда он праздновал выход в третий круг "Ролан Гаррос" — 2026. Тиафо со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (1:7), 6:4 обыграл поляка Хуберта Хуркача.

"Невероятная атмосфера сегодня на 14-м корте. Но я должен обратиться к фанату, который забрал мою ракетку, когда я праздновал. Можно мне, пожалуйста, её обратно? Я отблагодарю тебя двумя билетами на мой следующий матч", — написал Тиафо на своей странице в соцсети.

Следующим соперником Тиафо на "Ролан Гаррос" станет 115-я ракетка мира из Португалии Жайме Фария.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Олейникова: Россиянам нужно задавать вопросы, которые не позволят им манипулировать
yellow-arrow
Синнер: Сегодня просто не судьба
yellow-arrow
В парном разряде не суждено. Александра Олейникова потерпела поражение в парном разряде Ролан Гаррос
Франсес Тиафо
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости