Синнер – о поражении на RG-2026: Я чувствовал себя не очень хорошо на корте, но такое случается

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал поражение в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции.

– Янник, досадное поражение. Можете рассказать, что сегодня произошло на корте? И вы уже общались с врачами?

– Я чувствовал себя не очень хорошо на корте, но такое случается. Я находился в хорошем положении в матче, особенно в третьем сете, но я не смог подать на матч, а затем начались серьезные проблемы. В то же время хочу поздравить соперника. Не хочу умалять его заслуги. Он провел очень качественный матч, особенно в конце. Это и есть спорт.

– Вы сказали, что уже утром чувствовали себя не лучше. В какой момент матча стало ясно, что ситуация становится сложной?

– Где-то в середине третьего сета. Хотя я все еще показывал очень хороший теннис, но сегодня просто не мог найти энергию. Это была очень непростая ситуация. Но опять же это спорт. Было тепло, но не экстремально жарко. Думаю, условия были вполне нормальными для игры. Это не связано ни с жарой, ни с погодой – проблема была во мне самом. Такое иногда случается.

– Вы чувствовали себя больным еще утром? Может быть, проблемы были и в предыдущие дни? Как думаете, это и стало главной причиной нехватки энергии сегодня?

– Трудно сказать. Думаю, здесь все наложилось друг на друга, нет какой-либо одной причины. Я провел очень много матчей и не имел достаточно времени на восстановление. Первый матч здесь я сыграл хорошо, чувствовал себя уверенно. Но когда на следующий день снова выходишь на корт, времени на восстановление все равно немного. Да, я завершил предыдущий поединок поздно, но не столь поздно. Сегодня ночью я плохо спал, а когда проснулся, то чувствовал себя не очень хорошо, но такое бывает. На турнирах Grand Slam всегда есть несколько дней, когда ты не чувствуешь себя идеально. Для меня таким днем ​​стал сегодняшний.