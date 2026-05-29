Джокович прокомментировал стартовые матчи Roland Garros-2026
Довольно непросто
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал два стартовых матча на Открытом чемпионате Франции.
– Два матча позади, и оба получились довольно затяжными. Это не были пятичасовые поединки, но вы уже провели много времени на корте. Как вы оцените свой уровень игры и физическое состояние на этом этапе турнира?
– Не знаю, нравится ли мне и соглашаюсь ли я с вашей формулировкой о "довольно затяжных" матчах. Когда ты проводишь на грунте матч продолжительностью три с половиной часа, это уже долгий и очень изнурительный поединок. По крайней мере, по моему мнению.
Да, в матче против Валентена я потратил очень много энергии, особенно учитывая жару и сложные условия. Конечно, это была моя ошибка, что я не завершил поединок в трех сетах. В третьей партии я дважды имел матчболы на своей подаче, но действовал слишком пассивно в этих розыгрышах. Соперник воспользовался своими шансами и получил ту поддержку трибун, которую хотел. Очевидно, что после этого ситуация изменилась, но в четвертом сете мне удалось собраться. Это был очень трудный матч, и счет, по-видимому, не до конца отражает, насколько сложным он был.
Думаю, соперник показывал очень высокий уровень игры. Было видно из первого розыгрыша, что он вышел на корт с четким пониманием того, что должен делать тактически. Он боец. Раньше мы не играли друг против друга, но я видел некоторые его матчи. Он отлично борется и очень хорошо конкурирует, поэтому для меня это действительно хорошая победа. Конечно, неидеально проводить почти четыре часа в корте, но когда ты выиграешь – это всегда позитив.
