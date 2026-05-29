  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович прокомментировал стартовые матчи Roland Garros-2026
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович прокомментировал стартовые матчи Roland Garros-2026

Теннис
Обновлено

Довольно непросто

Джокович прокомментировал стартовые матчи Roland Garros-2026

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал два стартовых матча на Открытом чемпионате Франции.

– Два матча позади, и оба получились довольно затяжными. Это не были пятичасовые поединки, но вы уже провели много времени на корте. Как вы оцените свой уровень игры и физическое состояние на этом этапе турнира?

– Не знаю, нравится ли мне и соглашаюсь ли я с вашей формулировкой о "довольно затяжных" матчах. Когда ты проводишь на грунте матч продолжительностью три с половиной часа, это уже долгий и очень изнурительный поединок. По крайней мере, по моему мнению.

Да, в матче против Валентена я потратил очень много энергии, особенно учитывая жару и сложные условия. Конечно, это была моя ошибка, что я не завершил поединок в трех сетах. В третьей партии я дважды имел матчболы на своей подаче, но действовал слишком пассивно в этих розыгрышах. Соперник воспользовался своими шансами и получил ту поддержку трибун, которую хотел. Очевидно, что после этого ситуация изменилась, но в четвертом сете мне удалось собраться. Это был очень трудный матч, и счет, по-видимому, не до конца отражает, насколько сложным он был.

Думаю, соперник показывал очень высокий уровень игры. Было видно из первого розыгрыша, что он вышел на корт с четким пониманием того, что должен делать тактически. Он боец. Раньше мы не играли друг против друга, но я видел некоторые его матчи. Он отлично борется и очень хорошо конкурирует, поэтому для меня это действительно хорошая победа. Конечно, неидеально проводить почти четыре часа в корте, но когда ты выиграешь – это всегда позитив.

Сегодня три представительницы Украины сыграют в третьем круге RG-2026, когда смотреть матчи наших теннисисток

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Ястремская и Калинина пробились в третий круг RG-2026
yellow-arrow
Сегодня три представительницы Украины сыграют в третьем круге RG-2026, когда смотреть матчи наших теннисисток
yellow-arrow
Юлия Стародубцева – Сию Ван. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/16 финала Ролан Гаррос
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости