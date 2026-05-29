Ястремская и Калинина пробились в третий круг RG-2026

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская победили во втором матче парного турнира серии Grand Slam – Roland Garros (Франция). В матче 1/16 финала соревнований наши спортсменки одолели пару Татьяна Мария/Зейнэп Сонмез.

Счет матча 0-0 (2-0 отк) . В первом сете немецко-турецкая пара была вынуждена сняться с турнира из-за травмы Сонмез.

Украинки играют вместе впервые с июля 2024, когда уступили на старте Уимблдона. В следующем раунде соревнований Калинина и Ястремская сыграют против победительницы матча Мая Джоинт/Анне Вандевинкел – Анна Данилина/Александра Крунич.