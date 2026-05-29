Теннисистка получила травму на Ролан Гаррос из-за рекламной стойки. Видео

Турецкая теннисистка Зейнеп Сенмез получила травму в матче Ролан Гаррос, второго в сезоне турнира Большого шлема, споткнувшись о рекламную стойку, сообщает Eurosport.

Сенмез и немка Татьяна Мария встречались с украинками Ангелиной Калининой и Даяной Ястремской во втором круге парного турнира. В третьем гейме представительница Турции, бежавшая за высоким мячом, споткнулась о стоявшую у корта стойку Lacoste и влетела в стенку.

В результате после вызова на корт физиотерапевта Сенмез вынуждена была сняться с поединка. Калинина и Ястремская вышли в 1/8 финала.

