  Теннисистка получила травму на Ролан Гаррос из-за рекламной стойки. Видео
Теннисистка получила травму на Ролан Гаррос из-за рекламной стойки. Видео

Теннисистка получила травму на Ролан Гаррос из-за рекламной стойки. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Турецкая теннисистка Зейнеп Сенмез получила травму в матче Ролан Гаррос, второго в сезоне турнира Большого шлема, споткнувшись о рекламную стойку, сообщает Eurosport.

Сенмез и немка Татьяна Мария встречались с украинками Ангелиной Калининой и Даяной Ястремской во втором круге парного турнира. В третьем гейме представительница Турции, бежавшая за высоким мячом, споткнулась о стоявшую у корта стойку Lacoste и влетела в стенку.

В результате после вызова на корт физиотерапевта Сенмез вынуждена была сняться с поединка. Калинина и Ястремская вышли в 1/8 финала.

