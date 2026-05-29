Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теннисистка получила травму на Ролан Гаррос из-за рекламной стойки. Видео
И смех и грех
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Турецкая теннисистка Зейнеп Сенмез получила травму в матче Ролан Гаррос, второго в сезоне турнира Большого шлема, споткнувшись о рекламную стойку, сообщает Eurosport.
Сенмез и немка Татьяна Мария встречались с украинками Ангелиной Калининой и Даяной Ястремской во втором круге парного турнира. В третьем гейме представительница Турции, бежавшая за высоким мячом, споткнулась о стоявшую у корта стойку Lacoste и влетела в стенку.
В результате после вызова на корт физиотерапевта Сенмез вынуждена была сняться с поединка. Калинина и Ястремская вышли в 1/8 финала.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Zeynep Sonmez running for a ball and trips over an advertising sign at the back of the court.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2026
She got injured and had to retire from her doubles match.
What is Roland Garros doing at this point to protect the players?
This is getting ridiculous. pic.twitter.com/V6npUQZ0MS
Популярное сейчас
- В составе сборной Украины произошли очередные изменения перед первым тренировочным сбором под руководством Мальдеры
- Украинский защитник Шахтера официально стал игроком клуба Бундеслиги
- Домчак официально в Праге, сборная Украины начала подготовку во Львове, а Мичел покинул Жирону. Главные новости за 28 мая
- Характер сильнее ошибок. Марта Костюк продолжает свой путь на Ролан Гаррос
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини