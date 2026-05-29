Костюк уверенно проходит в четвертый круг Roland Garros-2026

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №15) победила в третьем круге турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2026. В поединке 1/16 финала соревнований наша спортсменка одолела представительницу Швейцарии Викторию Голубич (WTA №82)

Счет матча 2-0 (6-4; 6-3). В активе украинки 4 подачи на вылет, 35 виннеров, 4 из 9 реализованных брейки, 1 из 3 отыгранный брейк, а в пассиве – 32 невынужденных и 5 двойных ошибок.

Спортсменки играли между собой в третий раз, счет стал 3-0 в пользу Костюк. В следующем матче украинка сыграет против победительницы польского дерби Свентек/Линетт.

Марта в четвертый раз сыграет в четвертом круге на турнире Grand Slam. В предыдущем сезоне она сделала это на US Open, а в 2024 году смогла добраться до четвертьфинала на Australian Open.

