Не смогла закрепить сенсацию… Стародубцева проиграла в третьем круге Roland Garros

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №55) проиграла в третьем круге турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2026. В поединке 1/16 финала соревнований наша спортсменка уступила представительнице Китая Сию Ван (WTA №148)

Счет матча 2-0 (6-3; 7-5) . В активе украинки 15 виннеров, 4 из 13 реализованных брейки, 2 из 8 отыгранных брейки, а в пассиве – 39 невынужденных и 2 двойных ошибок.

Спортсменки играли между собой в первый раз, счет стал 1-0 в пользу Ван. В следующем матче китаянка сыграет против победительницы матча Сьерра/Кирстя.

Стародубцева во второй раз сыграла в третьем круге турнира Grand Slam (после Roland Garros-2025).