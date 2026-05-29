Костюк получила легендарную соперницу на четвертый круг Roland Garros
Будет невероятно тяжело
Украинская теннисистка Марта Костюк получила соперницу на матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Наша спортсменка будет бороться за четвертьфинал турнира в матче против третьего номера мирового рейтинга Иги Свентек.
В своем матче третьего круга полька одолела свою соотечественницу Магду Линнет. Свентек восьмой год подряд выходит в четвертый круг RG.
Раньше Ига и Марта играли между собой трижды, сильнее постоянно была Свентек. Последний раз спортсменки играли в 2024 году в Цинциннати.
